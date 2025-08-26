Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
Marko Arnautovic
© Getty

Nach Einwechslung

Champions-League-Drama um Arnautovic

26.08.25, 22:58
Teilen

Marko Arnautovic und Roter Stern Belgrad scheiden im Play-off der Champions-League-Quali gegen den FC Pafos aus Zypern aus.

Eigentlich kam mit Marko Arnautovic die vermeintliche Wende. Der ÖFB-Star wurde im Rückspiel der Champions League in der 56. Minute eingewechselt. Roter Stern Belgrad musste nach der 2:1-Niederlage im Hinspiel auf Zypern unbedingt gewinnen.

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Mit der Arnautovic-Einwechslung gelang es auch, als Ivancic in der 60. Minute zur Führung für die Serben traf. Doch der zypriotische Verein, der erst vor 11 Jahren gegründet wurde und vor kurzem den brasilianischen Superstar David Luiz verpflichtete, gab nicht auf.

In der 89. Minute konnte Jaja zum 1:1 ausgleichen. Von da an waren die Belgrader nur noch darauf bedacht, mit den Gegnern zu streiten, anstatt doch noch das Tor für die Verlängerung zu erzwingen.Das Remis reichte den Insel-Kickern für den historisch ersten Aufstieg in die Champions-League-Ligaphase. Für Marko Arnautovic & Co. geht es nun aber, wie für Sturm Graz, in der Europa League weiter.

Sensation in Kasachstan

Ein Mini-Wunder gab es unterdessen in Kasachstan. Qairat Almaty hat erstmals den Einzug in die Champions League geschafft. Im Elfmeterschießen besiegelte der Club aus Kasachstan zugleich das bittere Scheitern des schottischen Traditionsvereins Celtic Glasgow.

Nach einer Nullnummer daheim in Glasgow erzielten die Schotten auch im mehr als 5.000 Kilometer entfernten Almaty keinen Treffer in der regulären Spielzeit. Auch in der Verlängerung fiel kein Tor, im Elfmeterschießen setzten sich die Gastgeber mit 3:2 durch.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden