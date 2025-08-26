2:1 - Sturm verabschiedet sich mit Sieg aus Königsklasse

Nach dem Hinspiel-Debakel von Sturm Graz im Play-off der Champions League war Bodø/Glimt auch in Klagenfurt zu abgebrüht. Der heimische Meister verabschiedet sich mit einem glanzlosen 1:1 aus der Champions League.

Nichts wurde es aus dem Wunder von Klagenfurt für Meister Sturm Graz. Der heimische Meister verabschiedet sich aus der Champions League nach dem 0:5-Hinspiel-Debakel gegen Bodø/Glimt mit einem 2:1-Sieg vor den eigenen Fans in Klagenfurt.

Zu Beginn des Spiels versuchten die Steirer noch, das Unmögliche möglich zu machen. Doch nach 15 Minuten war auch dieser Wille gebrochen. Jorgensen brachte die Norweger in Führung, damit war wohl der Letzte im Stadion überzeugt, dass es keine magische Champions-League-Nacht wird.

Seedy Jatta konnte nach 30 Minuten zwar noch ausgleichen, allerdings war das nur der Mutmacher, um sich bei den eigenen Fans für die Reise nach Kärnten zu bedanken und sich erhobenen Hauptes aus dem Bewerb zu verabschieden. In der zweiten Halbzeit wechselten beide Trainer früh durch, um ihre Stammkräfte zu schonen, so blieb es ereignislos, bis Oermann (73.) doch noch zur Führung und in weiterer Folge dem Abschieds-Sieg traf.