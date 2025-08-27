Nach Lotto-Beben: Seite der Lotterien war kurzzeitig down

Ganz Österreich ist im Lotto-Fieber. Es ist ein heißer Sommer und es geht um Millionen.

Heute wurde der Jackpot mit über 9,5 Millionen geknackt.

Ein Solo-Sechser

Es geht um einen Gewinner mit einem Solo-Sechser, der aus Oberösterreich kommt.

Großer Andrang

In ganz Österreich war das Lotto-Fieber ausgebrochen. Der Andrang war so groß, dass nach der Verkündung die Seite der Österreichischen Lotterien kurzzeitig down war. Nichts ging. Mittlerweile ist die Seite allerdings wieder normal abrufbar.

Glück seines Lebens

Jeder wollte natürlich wissen, ob seine Zahlen die Richtigen waren. Doch nur einer hatte das Glück seines Lebens und darf sich jetzt über mehr als 9,5 Millionen Euro freuen.

Die Lotto-Zahlen von Mittwoch:

Lotto: 10, 28, 29, 32, 33, 34 Zusatzzahl: 42

Alle Angaben sind ohne Gewähr