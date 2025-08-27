Alles zu oe24VIP
Lotto-Zahlen
© Lotterien

Solo-Sechser

Lotto-Wahnsinn! Ein Spieler knackt Siebenfach-Jackpot

27.08.25, 18:26 | Aktualisiert: 27.08.25, 20:43
Das Warten hat ein Ende: Der siebente Siebenfach-Jackpot in der Geschichte des Landes wurde geknackt. 

Das ganze Land lag seit Montag im Lotto-Fieber. Am Mittwoch verkündete Ralph Huber-Blechinger die sechs Zahlen, die eine Person mit einem Schlag zum Multi-Millionär machte. Der oder die Glückliche kommt aus Oberösterreich. 

Die Lotto-Zahlen von Mittwoch
Lotto: 10, 28, 29, 32, 33, 34 Zusatzzahl: 42
Alle Angaben sind ohne Gewähr

Denn bei dem Mega-Jackpot ging es um nicht weniger als 9,5 Millionen Euro, die im Pot lagen. Der bisher höchste Lottogewinn des Landes lag im November 2018 bei 14,9 Millionen Euro, die damals ein Österreicher gewann. 

Damit ist auch klar: Es wird keinen historischen Achtfach-Jackpot geben - es wäre der erste der Lotto-Geschichte gewesen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

