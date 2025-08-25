Ganz Österreich im Lotto-Fieber

Am Mittwoch geht es um Siebenfach-Jackpot und 9,5 Millionen Eur.

Ein ganzes Land ist im Lotto-Fieber. Zum zweiten Mal in diesem Jahr und zum erst siebenten Mal überhaupt in der Geschichte der Glücksspiel-Lotterie wird am Mittwoch (18.48 Uhr, live auf ORF 2) bei „Lotto 6 aus 45“ ein Siebenfach-Jackpot gezogen. Im Topf liegt ein Gesamtgewinn von mindestens 9,5 Millionen Euro.

Kommt es zur historischen Premiere?

Der bisher höchste Gewinn in der Geschichte war der erste Siebenfach-Jackpot. Am 21. November 2018 freute sich eine Person aus Niederösterreich über den Solo-Gewinn von 14.926.157,30 Euro. Beim letzten Mega-Jackpot im März gab es drei Gewinner zu je 3,8 Millionen Euro. Sollte auch am Mittwoch kein Spieler die sechs richtigen Zahlen erraten, gäbe es eine historische Premiere. Noch nie wurde in Österreich ein Achtfach-Jackpot ausgespielt.

Annahmeschluss für die Ziehung ist am Mittwoch um 18.30 Uhr. Beim Jackpot im März wurden rund sieben Millionen Tipps abgegeben, auch jetzt erwarten die Lotterien einen derartigen Andrang.

Die häufigsten Zahlen

Rein statistisch gesehen hat bei Lotto „6 aus 45“ jede Zahl die gleiche Chance. Es gibt aber einige Zahlen, die deutlich öfter gezogen werden als andere. Seit 1986 laufen die Ziehungen und einige Zahlen sind dabei öfter aus dem Trichter gekullert als andere. Welche Zahlen am häufigsten gezogen wurden, welche am seltensten vorkamen und was das alles für Ihren Lotto-Tipp bedeutet.

Seit 2011 bis Mai 2025 ist die 3 der absolute Spitzenreiter mit 386 Ziehungen, gefolgt von der 27, die 363 Mal aus dem Trichter kullerte und damit einmal mehr als die 42 gezogen wurde. Am seltensten wurden in demselben Zeitraum die Zahlen 31 (298 Mal), 21 (292 Mal) und 33 (287 Mal) gezogen. Doch das ist bei weitem keine Garantie für die sechs Richtigen am Mittwoch.