8,3 Millionen: DAS hat Lotto-Gewinnerin jetzt vor

Eine Vorarlbergerin knackte am 6. Juli den großen Lottot-Jackpot.

Was für ein Moment: Bei der Gewinnabfrage in ihrer Lotto-Annahmestelle wurde einer Vorarlbergerin mitgeteilt, sie habe einen Großgewinn erzielt – und solle sich bitte bei der Zentrale der Österreichischen Lotterien melden. Noch bevor sie dort anrief, wollte sie gemeinsam mit ihren erwachsenen Kindern nachsehen, um welchen Betrag es sich handelt. Als klar wurde, dass alle sechs Zahlen stimmten, war die Überraschung riesig – sie „fiel aus allen Wolken“.

Tatsächlich war es der einzige Tipp mit den „sechs Richtigen“. Ein Solo-Sechser also – und der brachte rund 8,3 Millionen Euro ein. Es ist der bislang höchste Lotto-Gewinn, der jemals in Vorarlberg erzielt wurde.

Große Summe, kleine Träume

Trotz des Millionenbetrags bleibt die Gewinnerin, die im Einzelhandel arbeitet, am Boden. Die ersten Wünsche, die sie äußert, wirken geradezu zurückhaltend: Sie möchte sich innerhalb Vorarlbergs eine neue Wohnung suchen – an einem ihrer Lieblingsorte. Etwas größer soll sie sein als bisher, gerne im Eigentum und mit einer „Terrasse with a View“.

Auch ein neues Auto steht auf der Liste, allerdings nicht als Statussymbol, sondern als Reisemobil. Denn ein großer Teil ihres Herzens schlägt für Italien – von Südtirol bis Sizilien, von der Küste bis ins Landesinnere. Diese Liebe, sagt sie, sei „ein Gspusi“, also eine flüchtige, charmante Affäre – und werde genau so auch gelebt: leidenschaftlich, aber unverbindlich.

Doch bei aller Freude über das persönliche Glück denkt die frischgebackene Millionärin auch an andere. Menschen, die im Leben weniger Glück hatten, sollen ebenfalls profitieren. Sie plant, soziale und humanitäre Einrichtungen mit Spenden zu unterstützen – ganz im Sinne vieler Lotto-Gewinner, die ihr Glück weitergeben möchten.

Auszahlung folgt in Kürze

Vorerst aber heißt es noch ein wenig Geduld haben: Die Überweisung der rund 8,3 Millionen Euro ist für Montag, den 4. August angesetzt. Dann beginnt für die Vorarlbergerin offiziell ein neues Kapitel – eines, das sie mit viel Gefühl, Vernunft und Vorfreude gestalten möchte.