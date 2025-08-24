Alles zu oe24VIP
Lotto
© APA

Kein Sechser

Jackpot nicht geknackt: Jetzt geht es um DIESE Lotto-Millionen

24.08.25, 20:49
Lotto-Fieber in Österreich: Am Sonntag gab es keinen Sechser – am Mittwoch wartet damit ein Siebenfachjackpot. 

Am Sonntag ging es bei „6 aus 45“ um über 7,1 Millionen Euro. Die Gewinnzahlen lauteten: 5, 10, 17, 25, 40, 42, Zusatzzahl: 37. Doch niemand tippte alle richtig.

Mittwoch mit Rekordchance

Damit steigt der Jackpot zum siebten Mal in der österreichischen Lotto-Geschichte auf einen Siebenfachjackpot. Mindestens 9,5 Millionen Euro warten nun auf glückliche Spieler.

Historischer Moment möglich

Einen Achtfachjackpot hat es in Österreich noch nie gegeben. Sollte auch am Mittwoch niemand den Sechser schaffen, wäre das ein historischer Rekord.

Lotto-Fieber steigt

Die Österreichischen Lotterien können mit einem massiven Anstieg an Tippscheinen rechnen. Beim letzten Siebenfachjackpot im März kletterte die Gewinnsumme sogar bis auf elf Millionen Euro. 

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

