Auf der Yacht mit Lily: So vergisst Verstappen die Red-Bull-Krise

Max Verstappen genießt die Sommerpause der Formel 1 in vollen Zügen.

Die aktuelle Formel-1-Saison läuft für Max Verstappen und Red Bull Racing alles andere als nach Wunsch. Der amtierende Weltmeister muss die Titelverteidigung bereits abhaken, zu stark ist McLaren. Der letzte Rennsieg mit Ausnahme des Belgien-Sprints war am 18. Mai in Imola.

Nach dem GP von Ungarn begann die offizielle Sommerpause in der Königsklasse des Motorsports. Davor beendete der 27-jährige Niederländer alle Spekulationen über einen möglichen Wechsel nach der Saison zu Mercedes mit einem vorläufigen Treuebekenntnis zu Red Bull. Insider vermuten, dass er sich nächstes Jahr anschauen möchte, welches Team mit der großen Regeländerung am besten zurechtkommt und dann immer noch wechseln kann.

Turbulentes Halbjahr bei Red Bull

Dennoch war das erste Halbjahr bei den Krisen-Bullen alles andere als ruhig, die überraschende Entlassung von Teamchef Christian Horner war nur der Höhepunkt. Da kommt die Pause gerade rechtzeitig und Verstappen nutzte die Zeit offensichtlich, um seine Akkus aufzuladen.

Auf Instagram teilte der Superstar private Einblicke vom Familienurlaub auf der Yacht. Herzzerreißend das Bild, wo er seine im Mai geborene Tochter Lily am Arm hält und auch mit Partnerin Kelly Piquet im Meer die Auszeit genießt.