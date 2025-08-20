Verstappens Erbe: Marko setzt auf 15-jährige Schweizerin

Red Bull hat ein neues Supertalent entdeckt: Die erst 15-jährige Schweizerin Chiara Bättig steigt ins Junior Team ein. Helmut Marko traut ihr den Weg Richtung Formel 1 zu – wie einst Max Verstappen oder Sebastian Vettel.

Mit Chiara Bättig stößt ein außergewöhnliches Talent dazu. Die Schweizerin kommt direkt aus dem Kartsport und wird 2026 in die Formel 4 aufsteigen. Ihr Traum ist klar: „Mein Ziel ist die Formel 1 und Weltmeisterin zu werden.“

Die Parallelen zu Max Verstappen und Sebastian Vettel sind gewollt. Beide Weltmeister starteten ihre Karrieren einst im Red-Bull-Nachwuchsprogramm.

Marko lobt Bättigs erstes Formel-Training

Bättig überzeugte beim Red Bull Driver Search in Portugal. Dort saß sie zum ersten Mal in einem Formelauto – und hinterließ sofort Eindruck. „Ihr Speed war sehr gut. Wir erwarten eine erfolgreiche Saison“, lobte Red-Bull-Berater Helmut Marko.

© Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Neuer Hoffnungsträger: Colnaghi

Neben Bättig wurde auch Mattia Colnaghi ins Programm aufgenommen. Der 17-jährige Italo-Argentinier gewann 2024 die spanische Formel-4-Meisterschaft und führt aktuell die Eurocup-3-Wertung an. Nächstes Ziel: die Formel 3. „Mein Traum ist die Formel 1 mit Red Bull“, sagt Colnaghi.

© Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Erfolgsmodell Junior Team

Seit 2001 gilt das Red Bull Junior Team als Talentschmiede der Formel 1. 22 Fahrer schafften bisher den Sprung in die Königsklasse – darunter Verstappen, Vettel, Daniel Ricciardo oder Sebastian Buemi. Aktuell umfasst das Programm 13 Fahrer, fünf davon fahren in der Formel 2 und Formel 3.