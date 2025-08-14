Trotz Verbot: Geheim-Treffen zwischen Wolff und Verstappen

In der Sommer-Pause der Formel 1 ist Arbeit stricktest verboten, gerade jetzt sorgen brisante Bilder von Max Verstappen und Toto Wolff für Wirbel.

Die Formel 1 befindet sich ferzeit in der Sommerpause. Bis zum Grand Prix der Niederlande (So., 29. August, 15 Uhr im oe24-LIVETICKER) müssen die Teams die Arbeit ruhen lassen. Selbst in den Werken darf nicht weitergebastelt werden. Genau da sorgen Bilder von Mercedes-Teamchef Toto Wolff gemeinsam mit Red-Bull-Star Max Verstappen für Aufregung.

Bis vor wenigen Wochen wurde wild spekuliert, ob Verstappen nicht nach der Saison zu den Silberpfeilen wechseln könnte. Beide Seiten beendeten die Diskussionen, der Niederländer bleibt nächstes Jahr weiterhin bei Red Bull Racing. Das Fahrer-Duo bei Mercedes ist bislang weiter offen, und das, obwohl Experten sicher sind, dass der britische Rennstall nächstes Jahr zurück an der Spitze der Motorsport-Königsklasse sein wird.

© Getty

In der Sommerpause genießen die Stars und Verantwortlichen den Sommer in Europa. Ein beliebter Ort dafür ist Sardinien. Schon im Juli soll es dort in der heißen Phase ein Geheimtreffen zwischen Max Verstappen und Toto Wolff gegeben haben.

Wirbel um Bilder

Nun kursieren Bilder im Internet, auf denen die beiden das warme Wetter in Italien auf einer Yacht genießen. Das ist doppelt brisant, weil einerseits der Mercedes-Teamchef mit dem Superstar des Erzrivalen die Urlaubszeit gemeinsam genießt. Auf der anderen Seite kann hier auch über mögliche Zukunftsoptionen geplaudert werden, obwohl die FIA-Regularien ein klares Verbot festgelegt haben.

Auch wenn Verstappen nächstes Jahr bei den Bullen im Cockpit sitzen wird, wie es nach der Saison 2026 weitergeht, ist offen. Der vierfache Weltmeister, der beim österreichischen Rennstall bis 2028 Vertrag hat, könnte dann immer noch wechseln. Zuletzt gab es auch Gerüchte, dass es ihn zu Aston Martin zieht, wo Mastermind Adrian Newey die Boliden entwickelt.

© GEPA

Bei dem britischen Traditionsrennstall besitzt auch Toto Wolff Anteile. Gut möglich, dass auch darüber geplaudert werden könnte.