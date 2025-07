Geheim-Treffen mit Wolff? Piquet verrät Verstappen-Zukunft

Auch nach dem überraschenden Aus von Christian Horner als Red-Bull-Teamchef wird weiter über einen Wechsel von Max Verstappen zu Mercedes spekuliert. Jetzt soll es sogar ein Geheimtreffen von Toto Wolff mit dem Vierfach-Weltmeister gegeben haben.

Zerbricht das Erfolgs-Team von Red Bull bald komplett? Nach dem Abgang von Adrian NeweyAdrian Newey und der Entlassung von Christian Horner bleiben nur noch Helmut Marko und Max Verstappen bei den einstigen Formel-1-Dominatoren über. Doch wie lange noch?

Denn immer wieder kochen Gerüchte hoch, dass Verstappen die Bullen verlassen will und ab nächster Saison im Silberpfeil nach dem fünften WM-Titel greifen wird. Denn heuer ist die Mission Titelverteidigung so gut wie abgeschrieben. Nur zwei Siege konnte der Niederländer bisher einfahren. Angeblich soll er eine leistungsbezogene Vertragsklausel haben, mit der er für einen Betrag zwischen 80 und 100 Millionen Euro den österreichischen Rennstall mit Saisonende verlassen kann.

Geheimtreffen mit Toto Wolff?

Wolff selbst machte bislang kein Geheimnis daraus, dass er an einer Verpflichtung des Ausnahme-Piloten interessiert wäre. Jetzt haben einige Fans auf X weitere Anzeichen entdeckt, dass sich der Sensationsdeal nähert.

Angeblich kamen Wolff und Verstappen fast zeitgleich auf Sardinien an. Verstappens Privatjet landete vor kurzem auf der italienischen Insel. Doch das ist noch nicht alles. Denn Yacht-Tracker haben festgestellt, dass die Luxus-Schiffe von Verstappen und Wolff beide nahe der Küste liegen.

Auch F1-Experte Ralf Schumacher sprach bereits von einem Treffen der beiden an diesem Wochenende.

Piquet plaudert Entscheidung aus

Noch mehr Öl ins Feuer goss ausgerechnet ein Familienmitglied aus dem Verstappen-Umfeld. Im Podcast "Pelas Pistas" war Nelson Piquet jr., der Bruder von Verstappens Verlobter Kelly, zu Gast. Natürlich war die Situation seines Schwagers das dominierende Thema.

© GEPA

Dabei dürfte er sich wohl auch verplaudert haben. Denn der Ex-Formel-1-Fahrer meinte, angesprochen auf die schwankenden Leistungen von Mercedes-Rookie Kimi Antonelli: "Wer weiß, was noch kommt, wenn Max dort fährt." Er merkte seinen Versprecher und versuchte, sich auszubessern. "Er wird 2026 in der Formel 1 fahren. Ich denke, er wird sich bis August entscheiden", so Piquet jr. weiter.

Doch der Moderator ließ nicht locker und wollte auch wissen, wer im Falle des Motorsport-Coups des Jahres der Mercedes-Teamkollege von Verstappen wäre. "Es wird Kimi Antonelli sein. Wenn er dorthin geht, wird es Antonelli sein", dürfte der Brasilianer wohl schon mehr wissen als die Öffentlichkeit. Noch ist allerdings nichts fix, die nächsten Wochen dürften allerdings eine Entscheidung bringen.