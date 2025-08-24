UNSCHLAGBAR! Glasner baut Mega-Serie aus

Crystal Palace hat auch in der zweiten Saisonpartie in der englischen Fußball-Premier-League ein Remis erzielt.

Das Team von Trainer Oliver Glasner ist nach einem 1:1 (1:0) zu Hause gegen Nottingham Forest saisonübergreifend zwölf Pflichtspiele ungeschlagen. Zum Ligaauftakt hatte es vergangene Woche ein 0:0 bei Club-Weltmeister Chelsea gegeben. Manchester United kam unterdessen bei Fulham nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Im ersten Spiel nach dem Abgang von Offensivstar Eberechi Eze zu Arsenal brachte Ismaila Sarr den Glasner-Club in Führung (37.). Nottingham, das pikanterweise den Palace verweigerten Startplatz in der Europa League einnimmt, gelang praktisch aus dem Nichts durch Callum Hudson-Odoi der Ausgleich. Palace-Torhüter Dean Henderson machte dabei keine gute Figur (57.). Im Finish hatte der Gewinner von FA-Cup und Community Shield sogar Glück, dass der eingewechselte Igor Jesus aus spitzem Winkel nur die Stange traf (93.).

Keinen Sieger gab es auch zwischen Fulham und United. Zunächst verschoss bei den Gästen Bruno Fernandes einen Foulelfmeter (38.). Die "Red Devils" gingen nach Seitenwechsel durch ein Eigentor der Londoner in Führung. Fulham-Stürmer Rodrigo Muniz fälschte nach einem United-Corner einen Kopfball von Leny Yoro unhaltbar ins eigene Tor ab (58.). Der eben erst eingewechselte Emile Smith Rowe erzielte den Ausgleich für das Londoner Team (73.). Den Siegtreffer vergab "Joker" Harry Maguire knapp per Kopf (88.). United bleibt damit in der Liga nach zwei Runden sieglos. Der zweite Spieltag wird am Montag mit dem Duell von Newcastle United und Meister Liverpool abgeschlossen (21.00).