Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Oliver Glasner
© Getty

Seit 12. April

UNSCHLAGBAR! Glasner baut Mega-Serie aus

24.08.25, 19:42
Teilen

Crystal Palace hat auch in der zweiten Saisonpartie in der englischen Fußball-Premier-League ein Remis erzielt.

 Das Team von Trainer Oliver Glasner ist nach einem 1:1 (1:0) zu Hause gegen Nottingham Forest saisonübergreifend zwölf Pflichtspiele ungeschlagen. Zum Ligaauftakt hatte es vergangene Woche ein 0:0 bei Club-Weltmeister Chelsea gegeben. Manchester United kam unterdessen bei Fulham nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Im ersten Spiel nach dem Abgang von Offensivstar Eberechi Eze zu Arsenal brachte Ismaila Sarr den Glasner-Club in Führung (37.). Nottingham, das pikanterweise den Palace verweigerten Startplatz in der Europa League einnimmt, gelang praktisch aus dem Nichts durch Callum Hudson-Odoi der Ausgleich. Palace-Torhüter Dean Henderson machte dabei keine gute Figur (57.). Im Finish hatte der Gewinner von FA-Cup und Community Shield sogar Glück, dass der eingewechselte Igor Jesus aus spitzem Winkel nur die Stange traf (93.).

Keinen Sieger gab es auch zwischen Fulham und United. Zunächst verschoss bei den Gästen Bruno Fernandes einen Foulelfmeter (38.). Die "Red Devils" gingen nach Seitenwechsel durch ein Eigentor der Londoner in Führung. Fulham-Stürmer Rodrigo Muniz fälschte nach einem United-Corner einen Kopfball von Leny Yoro unhaltbar ins eigene Tor ab (58.). Der eben erst eingewechselte Emile Smith Rowe erzielte den Ausgleich für das Londoner Team (73.). Den Siegtreffer vergab "Joker" Harry Maguire knapp per Kopf (88.). United bleibt damit in der Liga nach zwei Runden sieglos. Der zweite Spieltag wird am Montag mit dem Duell von Newcastle United und Meister Liverpool abgeschlossen (21.00).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden