Für 80 Millionen Euro: Oliver Glasner verliert seinen Superstar

Ablösesumme bei knapp 80 Millionen Euro

Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner verliert seinen Offensivstar Eberechi Eze an Arsenal.

Ablösesumme von knapp 80 Millionen Euro

Die Gunners gaben am Samstag die Verpflichtung des 27-Jährigen bekannt, der in seiner Jugend bei Arsenal gespielt hatte. Für Eze, an dem auch Tottenham sehr interessiert war, kassiert Palace laut Medienberichten eine Ablösesumme von knapp 80 Millionen Euro.

14 Pflichtspiel-Tore für Palace

Der englische Teamspieler erzielte in der abgelaufenen Saison 14 Pflichtspiel-Tore für Palace und legte elf weitere auf. Im Finale des FA-Cups gegen Manchester City verbuchte Eze den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg. Dass Glasner künftig auf den offensiven Mittelfeldmann wird verzichten müssen, schien seit Wochen klar.