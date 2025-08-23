Irre Lotto-Panne: Superzahl verkantet sich zweimal

Seltene Panne bei der Lottoziehung in Deutschland: Die Superzahl konnte gleich zwei Mal nicht ermittelt werden – erst die Ersatzmaschine brachte das Ergebnis.
Bei der regulären Ziehung blieb die Kugel mit der Superzahl in der Maschine stecken. Ziehungsaufsicht und Leitung mussten auf die Bühne, um den Vorfall zu klären.
Zweiter Versuch – wieder Fehlstart
Auch der Neustart der Maschine verlief nicht erfolgreich. Erneut verkantete sich die Kugel, sodass die Ziehung abermals abgebrochen werden musste.
Erklärung für Zuschauer
Vor laufender Kamera wurde erläutert, wie in solchen Fällen vorzugehen ist. Das Ziehungsprotokoll sieht vor, dass nach einer technischen Panne eine Ersatzmaschine eingesetzt werden darf.
Ersatzmaschine liefert Ergebnis
Schließlich konnte die Superzahl an der Ersatzmaschine gezogen werden – diesmal ohne Probleme. Für die Gewinnzahlen hat die Panne keine Auswirkungen.
Die aktuellen deutschen Lotto-Zahlen:
- 6 aus 49: 3, 9, 13, 21, 23, 27 – Superzahl: 9
- Super 6: 4, 3, 0, 6, 9, 9
- Spiel 77: 4, 8, 4, 3, 5, 10
Alle Angaben sind ohne Gewähr.