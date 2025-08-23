Alles zu oe24VIP
EZB-Chefin Lagarde setzt auf ausländische Arbeitskräfte
Wirtschaftsboom

EZB-Chefin Lagarde setzt auf ausländische Arbeitskräfte

23.08.25, 19:27
Die Wirtschaft im Euroraum und auch in Deutschland hat laut der EZB vom Zustrom ausländischer Arbeitskräfte profitiert.  

Auf der US-Notenbankkonferenz in Jackson Hole nannte EZB-Chefin Christine Lagarde am Samstag den Anstieg der Zahl von Arbeitnehmern aus Ländern außerhalb des Euroraums einen Faktor, der die Wirtschaft trotz einer zunehmenden Präferenz für kürzere Arbeitszeiten und eines Rückgangs des Lebensstandards in einigen Sektoren stütze.

BIP um rund sechs Prozent niedriger  

Ohne diesen Beitrag könnten die Bedingungen am Arbeitsmarkt angespannter sein und auch die Produktion würde geringer ausfallen, fügte sie hinzu. In Deutschland beispielsweise wäre das Bruttoinlandsprodukt (BIP) demnach ohne den Beitrag ausländischer Arbeitskräfte um rund sechs Prozent niedriger als 2019. Auch Spaniens starkes Wirtschaftswachstum nach der Pandemie sei zu einem großen Teil dem Beitrag ausländischer Arbeitskräfte zu verdanken.

"Wir sollten jedoch vorsichtig sein"

Der europäische Arbeitsmarkt habe die jüngsten Schocks dank einer Mischung aus globalem Rückenwind und inländischer Stärke unerwartet gut überstanden. "Wir sollten jedoch vorsichtig sein, wenn wir davon ausgehen, dass diese einzigartige Kräftekonstellation von Dauer sein wird", mahnte die Chefin der Europäischen Zentralbank in ihrer Rede auf der Konferenz im US-Bundesstaat Wyoming.

Migration könne grundsätzlich eine entscheidende Rolle bei der Linderung des Arbeitskräftemangels in ausgewählten Regionen spielen. Doch in allen plausiblen Szenarien – selbst bei hoher Migration – werde die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter im Euroraum weiter schrumpfen. Darüber hinaus könnten wirtschaftspolitische Zwänge die Zuwanderung zunehmend einschränken. Selbst bei erheblicher Migration hänge ihr Einfluss auf die Linderung des Arbeitskräftemangels davon ab, wie gut die Qualifikationen der Migranten mit den offenen Stellen in Schlüsselsektoren zusammenpassen.

