Ivanka Trump
HIER entsteht die Trump-Insel für Nobel-Urlauber - für über 1 Milliarde Euro

23.08.25, 18:11
Bislang leben auf der 5,7 Quadratkilometer großen Insel nur Schlangen, Vögel und Eidechsen – und drei Soldaten, die den kleinen Marinehafen bewachen.  

Nun soll Sazan für 1,4 Milliarden Dollar zu einer exklusiven Urlaubsinsel werden.

Trump-Familie investiert

Ivanka Trump und Jared Kushner wollen das Projekt realisieren, angeblich mit dem Segen von US-Präsident Donald Trump. „Wir bringen die besten Architekten und Hotelmarken“, schwärmte Ivanka. Geplant ist eine „Top-Destination“ für Gäste, die absolute Privatsphäre suchen.

Albanien lockt Investoren

Die Regierung in Tirana unterstützt das Vorhaben mit Steuervergünstigungen und übernimmt Teile der Infrastrukturkosten. Albanien erlebt seit Jahren einen Tourismusboom: 2024 besuchten rund 11,7 Millionen Gäste das Land – mehr als doppelt so viele wie 2021.

Kritik von Umweltschützern und EU

Naturschützer warnen, dass der nahe Kaburun-Sazan-Nationalpark bedroht sei. Bootsverkehr, Strandnutzung und Jachthäfen seien nach geltendem Recht nicht erlaubt. Auch der neue Flughafen nahe Sazan ist umstritten: Er entsteht in einem Vogelschutzgebiet. EU-Institutionen hatten sich 2023 bereits gegen den Bau ausgesprochen.

