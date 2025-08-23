Zwei Jugendliche sterben nach Abendessen im Türkei-Urlaub

Zwei Jugendliche wurden kurz nach dem Abendessen im Urlaub von ihrem Vater tot in ihrem Hotelzimmer aufgefunden. Jetzt wird ermittelt.

Der Vater steht unter Schock, als seine zwei Söhne, 15 und 17 Jahre alt, nicht auf sein Klopfen an ihrer Tür reagieren. Als er das Hotelzimmer betritt, sieht er sie tot auf Bett und Boden liegen.

Gewöhnlicher Abend in Istanbul

Er verständigte sofort das Hotelpersonal, rief die Namen seiner Kinder, doch jede Hilfe kam zu spät. Der Schreck ereignete sich im Türkei-Urlaub, in Istanbul. Die niederländische Familie war im beliebten Stadtteil Taksim essen.

Lag es am Essen?

Anders als seine zwei Söhne hatte der Vater an diesem Abend nichts gegessen. Nun wird ermittelt, ob die Söhne an einer möglichen Lebensmittelvergiftung gestorben sein könnten.