Steiermark: Alkoholisierter Raser binnen Stunden zweimal erwischt
Lernresistent

23.08.25, 16:01
Erst Führerschein abgenommen, später noch schwerer alkoholisiert und zu schnell unterwegs 

Ein alkoholisierter Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Samstag in der Steiermark binnen Stunden gleich zweimal von der Polizei angehalten worden. Beim ersten Mal war dem Mann der Führerschein entzogen worden, teilte die Polizei mit. Der 22-Jährige wurde demnach gegen 22.40 Uhr in Judenburg im Zuge einer Kontrolle angehalten. Dem erheblich Alkoholisierten wurde die Weiterfahrt untersagt, der Beifahrer erhielt die Schlüssel. Dennoch saß der Einheimische später erneut am Steuer.

Mehrfache Verwaltungsübertretungen 

Derselben Polizeistreife fiel der gleiche Pkw gegen 1.25 Uhr in Zeltweg erneut auf, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, hieß es. Die Beamten folgten dem Auto und stellten im Bereich einer Baustelle eine erhebliche Tempoüberschreitung fest. Statt erlaubter 50 km/h war der 22-Jährige mit 110 km/h unterwegs. Eine nachfolgende Kontrolle zeigte sogar eine noch höhere Alkoholisierung als wenige Stunden zuvor an, berichtete die Exekutive. Der Mann wird nun wegen mehrfacher Verwaltungsübertretungen angezeigt.

