Betrunkener attackierte Tankstellen-Verkäuferin mit Schweinshaxe

In einer Tankstelle ging ein betrunkener Mann auf eine Mitarbeiterin los. Er warf seine Schweinshaxe nach ihr. Dann wurde er gewalttätig - ein Augenzeuge griff sofort ein und hielt den mutmaßlichen Täter fest, bis die Polizei eintraf.

Sie dürfte Todesangst gehabt haben. Zunächst beschoss ein schwer alkoholisierter Mann eine Schweinshaxe nach der Mitarbeiterin.

Augenzeuge verhinderte Schlimmeres

Als sie die Polizei anrufen wollte, schlug er auf ihren Kopf, um sie davon abzuhalten. Ein Augenzeuge bemerkte den Vorfall und schritt sofort ein, hielt den Angreifer fest, bis die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen.

Die Polizei nahm den 67-Jährigen noch vor Ort in Gewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.