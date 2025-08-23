Stefan Mross hielt am Sterbebett die Hand seiner Mutter

Der Moderator eilte sofort ans Sterbebett seiner Mutter.

Schlagerstar und TV-Moderator Stefan Mross trauert um seine Mutter. Stefanie Mross ist diese Woche im Alter von 85 Jahren in einem Seniorenheim in Oberbayern gestorben.

Wie die BILD berichtet, kam das Ende durchaus überraschend. Mross bekam am Dienstagabend einen Anruf aus dem Altersheim. Der Moderator stieg sofort ins Auto und eilte zu seiner Mutter am Sterbebett.

Der Musiker wich seiner Mutter nicht mehr von der Seite und begleitete sie auf ihrer letzten Reise. Bis zu ihrem letzten Atemzug hielt Mross die Hand seiner Mama und sprach ihr Mut zu. Stefanie Mross verstarb schließlich in der Nacht auf Mittwoch.

Aus Trauer hat der Moderator „Immer wieder sonntags“ für den kommenden Sonntag (24. August) abgesagt.