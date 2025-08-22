Stefan Mross sagt "Immer wieder sonntags" ab

Der Moderator trauert um seine Mutter Stefanie (85).

Wie berichtet, trauert Schlagerstar und TV-Moderator Stefan Mross um seine Mutter. Stefanie Mross ist im Alter von 85 Jahren in einem Seniorenheim in Oberbayern gestorben.

Mross hat deshalb nun die Moderation seiner ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ an diesem Wochenende abgesagt. Das bestätigte der SWR am Freitag. Mross möchte „in schweren Stunden im Kreis seiner Liebsten sein“.

Seine Ex springt ein

Als Ersatz springt ausgerechnet Mross‘ Ex-Frau Stefanie Hertel ein. Die beiden waren 17 Jahre lang liiert und bis 2012 sogar verheiratet.

© Getty Images

Stefan Mross soll ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt haben. Sie trat früher auch immer wieder in seiner ARD-Sendung auf, und wenn sie fehlte, grüßte er sie vor laufender Kamera. „Die Mama ist sehr glücklich und es geht ihr dort, wo sie jetzt lebt, auch sehr gut“, sagte der 49-Jährige im vergangenen Jahr nach einem Besuch im Heim. Wichtig sei ihm und seinem Bruder immer gewesen, dass es ihrer Mutter gut gehe.

Trotz ihrer Erkrankung habe Stefanie Mross ihren Humor nicht verloren, berichtete der Sohn damals. Häufig saß er mit ihr auf der Terrasse in der Sonne, um ihr nah zu sein.