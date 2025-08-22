Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Stefan Mross
© ARD

Moderator trauert

Stefan Mross sagt "Immer wieder sonntags" ab

22.08.25, 12:41
Teilen

Der Moderator trauert um seine Mutter Stefanie (85). 

Wie berichtet, trauert Schlagerstar und TV-Moderator Stefan Mross um seine Mutter. Stefanie Mross ist im Alter von 85 Jahren in einem Seniorenheim in Oberbayern gestorben.

Mross hat deshalb nun die Moderation seiner ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ an diesem Wochenende abgesagt. Das bestätigte der SWR am Freitag. Mross möchte „in schweren Stunden im Kreis seiner Liebsten sein“.

Seine Ex springt ein

Als Ersatz springt ausgerechnet Mross‘ Ex-Frau Stefanie Hertel ein. Die beiden waren 17 Jahre lang liiert und bis 2012 sogar verheiratet.

Stefanie Hertel Schlagerstar
© Getty Images

Stefan Mross soll ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt haben. Sie trat früher auch immer wieder in seiner ARD-Sendung auf, und wenn sie fehlte, grüßte er sie vor laufender Kamera. „Die Mama ist sehr glücklich und es geht ihr dort, wo sie jetzt lebt, auch sehr gut“, sagte der 49-Jährige im vergangenen Jahr nach einem Besuch im Heim. Wichtig sei ihm und seinem Bruder immer gewesen, dass es ihrer Mutter gut gehe.

Trotz ihrer Erkrankung habe Stefanie Mross ihren Humor nicht verloren, berichtete der Sohn damals. Häufig saß er mit ihr auf der Terrasse in der Sonne, um ihr nah zu sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden