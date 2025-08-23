Rettung aus Bergnot: Vater verschweigt Sohn

In den Hohen Tauern erlebten Bergretter einen außergewöhnlichen Einsatz: Erst beim Ausstieg aus dem Hubschrauber gab der Vater zu, dass sein Sohn noch immer auf dem Berg war.

Am Freitagabend geriet eine Familie in den Hohen Tauern in Bergnot. Ein Vater und seine 13-jährige Tochter hatten sich im Bereich Maurertörl verirrt und den Notruf gewählt. „Wir haben beratschlagt, wie man das am besten angehen soll. Das ist nämlich ein ziemlich weiter Aufstieg“, erklärte Einsatzleiter Siegfried Kratzer von der Bergrettung Prägraten im Gespräch mit 5 Minuten. Der höchste Punkt des Maurertörls liegt auf 3.104 Metern.

Suche bei Schnee und Regen

Die beiden wollten laut Kratzer von der Kürsinger Hütte über das Maurertörl zur Essener-Rostocker-Hütte wandern. Doch sie fanden den Weg nicht mehr und alarmierten die Rettung. Ein Notarzthubschrauber aus Fresach übernahm die Bergung – erschwerte Bedingungen mit Schnee, Regen und Dunkelheit begleiteten den Einsatz.

Vater meldet Sohn erst viel später

„Sie haben dann Vater und Tochter in rund 3000 Meter Höhe geborgen – aber beim Wegfliegen haben sie noch eine weitere Stirnlampe entdeckt“, berichtete Kratzer. Erst beim Ausstieg aus dem Hubschrauber habe der Vater bekanntgegeben, dass auch sein 22-jähriger Sohn noch unterwegs sei. Für die Retter war das überraschend: „Erst beim Ausstieg aus dem Hubschrauber hat uns der Vater gesagt, dass noch sein Sohn unterwegs ist“, so Kratzer gegenüber 5 Minuten.

Einsatz muss abgebrochen werden

Der Versuch, den Sohn ebenfalls per Hubschrauber zu bergen, scheiterte jedoch an den Wetterbedingungen. „Es ist auch sehr schwierig, dort überhaupt einen Notruf abzusetzen“, erklärte Kratzer. Schließlich wurde die Essener-Rostocker-Hütte telefonisch kontaktiert – von dort machte sich ein Helfer auf den Weg.

Sohn unversehrt gefunden

Nach kurzer Zeit gelang die Entwarnung: Der 22-Jährige wurde in der Nähe der Hütte gefunden. „Glücklicherweise unverletzt und gut drauf“, schilderte Kratzer. Auch Vater und Tochter kamen mit leichten Unterkühlungen davon. Warum der Vater seinen Sohn nicht sofort erwähnt hatte, bleibt ein Rätsel.