Blaualgen-Alarm: Mehrere Hunde nach Bad in See verstorben

Nach mehreren Hundetodesfällen in einem See wurde eine Warnung ausgesprochen. Erste Tests bestätigten eine Belastung mit giftigen Cyanobakterien.

Nach einer Reihe tragischer Vorfälle am Bohinj-See im slowenischen Triglav-Nationalpark warnen die Behörden aktuell vor dem Baden – insbesondere für Hunde.

Fünf Monate alter Welpe gestorben

Wie slowenische Nachrichtenportale berichteten, kam vor wenigen Tagen ein fünf Monate alter Welpe nach einem Bad im See ums Leben. Die Besitzer waren mit ihm im Gebiet Ukanc unterwegs, wo die Savica in den See mündet. Der Hund hielt sich nur kurz im Wasser auf. „Bereits nach einer Stunde zeigte er Symptome, war lethargisch, verwirrt und reagierte nicht mehr“, erklärten die Besitzer gegenüber dem slowenischen Nachrichtenporal 24ur. Der Welpe wurde sofort zu einem Tierarzt gebracht, doch jede Hilfe kam zu spät.

Gemeinde reagiert mit Warnung

Der Vorfall reiht sich in mehrere mysteriöse Hundetodesfälle am Bohinj-See ein. Am 21. August veröffentlichte die Gemeinde daher eine offizielle Badewarnung für Hunde. Grund ist eine mögliche Verunreinigung des Wassers durch Cyanobakterien, umgangssprachlich oft als Blaualgen bezeichnet.

Proben bestätigen Verdacht

An 13 Stellen, vor allem im Bereich Ukanc, wurden Wasserproben entnommen. „An einigen Stellen wurden tatsächlich Ansammlungen von potenziell giftigen Cyanobakterien gefunden“, teilte die Gemeinde Bohinj auf ihrer Homepage mit. Die Proben werden derzeit im In- und Ausland toxikologisch weiter untersucht.

Hundebesitzer sollten sich fernhalten

Bis die Ergebnisse vorliegen, empfehlen die Behörden, direkten Kontakt mit sichtbaren Algenansammlungen im See zu vermeiden. Besonders für Hunde kann der Kontakt mit den Bakterien lebensgefährlich sein.