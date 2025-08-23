Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Hund
© getty

Welpe unter Opfern

Blaualgen-Alarm: Mehrere Hunde nach Bad in See verstorben

23.08.25, 17:06
Teilen

Nach mehreren Hundetodesfällen in einem See wurde eine Warnung ausgesprochen. Erste Tests bestätigten eine Belastung mit giftigen Cyanobakterien. 

Nach einer Reihe tragischer Vorfälle am Bohinj-See im slowenischen Triglav-Nationalpark warnen die Behörden aktuell vor dem Baden – insbesondere für Hunde.

Fünf Monate alter Welpe gestorben

Wie slowenische Nachrichtenportale berichteten, kam vor wenigen Tagen ein fünf Monate alter Welpe nach einem Bad im See ums Leben. Die Besitzer waren mit ihm im Gebiet Ukanc unterwegs, wo die Savica in den See mündet. Der Hund hielt sich nur kurz im Wasser auf. „Bereits nach einer Stunde zeigte er Symptome, war lethargisch, verwirrt und reagierte nicht mehr“, erklärten die Besitzer gegenüber dem slowenischen Nachrichtenporal 24ur. Der Welpe wurde sofort zu einem Tierarzt gebracht, doch jede Hilfe kam zu spät.

Gemeinde reagiert mit Warnung

Der Vorfall reiht sich in mehrere mysteriöse Hundetodesfälle am Bohinj-See ein. Am 21. August veröffentlichte die Gemeinde daher eine offizielle Badewarnung für Hunde. Grund ist eine mögliche Verunreinigung des Wassers durch Cyanobakterien, umgangssprachlich oft als Blaualgen bezeichnet.

Proben bestätigen Verdacht

An 13 Stellen, vor allem im Bereich Ukanc, wurden Wasserproben entnommen. „An einigen Stellen wurden tatsächlich Ansammlungen von potenziell giftigen Cyanobakterien gefunden“, teilte die Gemeinde Bohinj auf ihrer Homepage mit. Die Proben werden derzeit im In- und Ausland toxikologisch weiter untersucht.

Hundebesitzer sollten sich fernhalten

Bis die Ergebnisse vorliegen, empfehlen die Behörden, direkten Kontakt mit sichtbaren Algenansammlungen im See zu vermeiden. Besonders für Hunde kann der Kontakt mit den Bakterien lebensgefährlich sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden