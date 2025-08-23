77-jähriger in Südtirol vermisster Deutscher tot gefunden

In unwegsamem Gelände im Schlerngebiet entdeckt - Mann vermutlich tödlich verunglückt

Ein 77-jähriger seit Mittwoch vermisster Deutscher ist am Samstag tot im Südtiroler Schlerngebiet gefunden worden.

Ermittler gehen von Unfall aus

Der Mann sei in unwegsamem Gelände bei Seis entdeckt worden, berichtete das Online-Portal "stol.it".

Die Ermittler gehen demnach von einem Unfall aus. Der Mann war alleine und ohne Mobiltelefon unterwegs, was die Suche schwierig gestaltet hatte.