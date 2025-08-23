Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Eine schroffe Basaltklippe erhebt sich an den Hängen des Somló-Hügels. Verwitterte Gesteinsschichten zeichnen die steile Wand, während spärliche Frühjahrsvegetation den kargen Boden bedeckt. Am Rand klammern sich kahle Bäume fest – ihr knorriges Geäst betont die dramatische Landschaft vulkanischen Ursprungs unter einem wolkenverhangenen Himmel.&nbsp;
© getty

Wanderunfall

77-jähriger in Südtirol vermisster Deutscher tot gefunden

23.08.25, 17:51
Teilen

In unwegsamem Gelände im Schlerngebiet entdeckt - Mann vermutlich tödlich verunglückt 

Ein 77-jähriger seit Mittwoch vermisster Deutscher ist am Samstag tot im Südtiroler Schlerngebiet gefunden worden.

Ermittler gehen von Unfall aus

Der Mann sei in unwegsamem Gelände bei Seis entdeckt worden, berichtete das Online-Portal "stol.it".

Die Ermittler gehen demnach von einem Unfall aus. Der Mann war alleine und ohne Mobiltelefon unterwegs, was die Suche schwierig gestaltet hatte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden