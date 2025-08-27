Alles zu oe24VIP
Lotto-Zahlen
© Lotterien

Wer hat sie?

Lotto-Ziehung: DIESE 6 Zahlen sind 9,5 Millionen Euro wert

27.08.25, 18:50
Das ganze Land ist heute im Lotto-Fieber. Nun wurden die Zahlen gezogen, mit denen man den siebenfachen Jackpot knacken kann.

Millionen von Tipps wurden seit Sonntagnacht bei den Österreichischen Lotterien abgegeben. Im zweiten siebenfachen Jackpot des Jahres ging es um nicht weniger als 9,5 Millionen Euro.

Mit diesen Zahlen knackt man den Mega-Jackpot:

10, 28, 29, 32, 33, 34 Zusatzzahl: 42

Alle Angaben sind ohne Gewähr

In wenigen Minuten weiß das Land, ob der siebente Siebenfach-Jackpot der Geschichte geknackt wurde oder ob es bei der nächsten Ziehung das historisch erste Mal um einen Achtfach-Jackpot geht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

