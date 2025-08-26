69-Jährige nach Millionenbetrug verurteilt

Sie hat fünf Männer um sehr viel Geld gebracht.

Eine 69-Jährige wurde am Dienstag am Landesgericht Linz wegen schweren Betrugs rechtskräftig zu 24 Monaten Haft, davon 16 Monate bedingt, verurteilt. Zwischen 2017 und 2018 hatte sie fünf Männer aus Linz, Perg und Münzbach um insgesamt 959.200 Euro betrogen.

Die Frau täuschte ihre Opfer mit frei erfundenen Geschichten, etwa von einem angeblichen Millionen-Lottogewinn in den USA, für den hohe Gebühren fällig seien. Dazu zeigte sie gefälschte Dokumente und Fotos. Ein Mann überwies ihr allein über 170.000 Euro.

Auch gegenüber der Polizei erfand sie später Lügengeschichten, unter anderem eine angebliche Entführung. Laut Gutachten leidet sie an einer Persönlichkeitsstörung, ist jedoch schuldfähig.