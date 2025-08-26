Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
69-Jährige nach Millionenbetrug verurteilt
© Apa/Symbolbild

Schaden fast 1 Mio.

69-Jährige nach Millionenbetrug verurteilt

26.08.25, 16:50
Teilen

Sie hat fünf Männer um sehr viel Geld gebracht.

Eine 69-Jährige wurde am Dienstag am Landesgericht Linz wegen schweren Betrugs rechtskräftig zu 24 Monaten Haft, davon 16 Monate bedingt, verurteilt. Zwischen 2017 und 2018 hatte sie fünf Männer aus Linz, Perg und Münzbach um insgesamt 959.200 Euro betrogen.

Die Frau täuschte ihre Opfer mit frei erfundenen Geschichten, etwa von einem angeblichen Millionen-Lottogewinn in den USA, für den hohe Gebühren fällig seien. Dazu zeigte sie gefälschte Dokumente und Fotos. Ein Mann überwies ihr allein über 170.000 Euro.

Auch gegenüber der Polizei erfand sie später Lügengeschichten, unter anderem eine angebliche Entführung. Laut Gutachten leidet sie an einer Persönlichkeitsstörung, ist jedoch schuldfähig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden