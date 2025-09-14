Alles zu oe24VIP
Peinliche ORF-Panne: Moderator muss von Zettel ablesen
© Screenshot / ORF

Rundfunk-Hoppala

Peinliche ORF-Panne: Moderator muss von Zettel ablesen

14.09.25, 22:20
Teilen

Eine Lottoziehung, wie man sie im ORF selten erlebt: Am Sonntagabend musste Moderator Thomas May bei „Lotto – 6 aus 45“ kurzerhand improvisieren, nachdem der Teleprompter ausgefallen war. 

Eigentlich stand die Ziehung nach dem geknackten Vierfach-Jackpot am Mittwoch im Schatten des ganz großen Geldes – damals gewann ein Spieler aus Niederösterreich 4,7 Millionen Euro. Doch diesmal rückte die Technik in den Vordergrund. Kaum wollte May über den Millionentreffer berichten, blieb der Bildschirm schwarz. Um dennoch weitermoderieren zu können, griff der ORF-Mann zu einem Blatt Papier und bückte sich vor laufender Kamera nach dem „Schummelzettel“.

Der Moderator nahm die ungeplante Show-Einlage gelassen und brachte die Sendung souverän über die Bühne.

Abseits der kuriosen Panne lief die Ziehung reibungslos. Neben den regulären Lottozahlen wurden auch die Spielformen LottoPlus und Joker ohne Probleme abgehalten.

Die Gewinnzahlen lauten: 22, 25, 13, 2, 5, 32, Zusatzzahl 14.

