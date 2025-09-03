Frau spielt 30 Jahre selben Lotto-Tipp - jetzt ist sie Millionärin

Seit 1996 hat die Frau konsequent dieselben Zahlen im Abo getippt.
Geduld zahlt sich aus. Eine Lotto-Spielerin aus Berlin hat seit 1996 jede Ziehung dieselben Zahlen getippt. Nun hat die Deutsche tatsächlich den Jackpot geknackt und darf sich über einen Millionengewinn freuen.
10.000 Euro investiert
5, 11, 13, 39, 42, 48 und die Superzahl 6 bescherten der Berlinerin rund 4,4 Millionen Euro. Die Frau ist laut Lotterien zwischen 50 und 60 Jahre alt und wohnt im Stadtteil Schöneberg.
Die Lotto-Gewinnerin spielt seit mehr als 29 Jahren regelmäßig zwei Tippreihen plus Spiel 77 in der Mittwochs- und Samstagsziehung. Insgesamt hat sie damit rund 10.000 Euro verspielt, ehe sie den Jackpot knackte.