HIER fliegt der Weihnachtsmann über Europa

Tatsache! Das Objekt "R3DN053" auf der weltweit bekannten App, in der man normalerweise Flugzeuge live mitverfolgen kann, ist unterwegs! Und es ist niemand Geringeres als Santa Claus mit seinen Rentieren. Überzeugen Sie sich selbst:

Das mysteriöse Objekt auf der Karte, die die App "Flightradar" anbietet, ist sofort zu erkennen. In Gelbgold bewegt sich da ein Objekt namens "R3DN053" über Nordeuropa.

© Screenshot von Flightradar

Es ist eine süße Special-Idee, die sich wohl die Betreiber der App ausgedacht haben. Normalerweise kann man die App nutzen, wenn man den Live-Status von Flugzeugen von Freunden, Bekannten oder Familie abchecken möchte. Dort werden auch Verspätungen angezeigt.

© Screenshot von Flightradar

Nun, klar ist, dass der Werbezweck sich jedenfalls erfüllt hat - denn oben rechts in der Ecke sieht man sogar, wie viele Menschen Santa live mitverfolgen. Abseits seiner Alibi-Flugobjektnummer steht in der Beschreibung "Merry Christmas" und bei dem Zielflughafen "XMS, Nordpol". Wie süß! Oder kitschig, je nachdem wie man es findet.