Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Santa Claus
© Screenshot Flightradar

Flightradar-Special

HIER fliegt der Weihnachtsmann über Europa

23.12.25, 18:02
Teilen

Tatsache! Das Objekt "R3DN053" auf der weltweit bekannten App, in der man normalerweise Flugzeuge live mitverfolgen kann, ist unterwegs! Und es ist niemand Geringeres als Santa Claus mit seinen Rentieren. Überzeugen Sie sich selbst: 

Das mysteriöse Objekt auf der Karte, die die App "Flightradar" anbietet, ist sofort zu erkennen. In Gelbgold bewegt sich da ein Objekt namens "R3DN053" über Nordeuropa. 

HIER fliegt der Weihnachtsmann über Europa
© Screenshot von Flightradar

Es ist eine süße Special-Idee, die sich wohl die Betreiber der App ausgedacht haben. Normalerweise kann man die App nutzen, wenn man den Live-Status von Flugzeugen von Freunden, Bekannten oder Familie abchecken möchte. Dort werden auch Verspätungen angezeigt. 

HIER fliegt der Weihnachtsmann über Europa
© Screenshot von Flightradar

Nun, klar ist, dass der Werbezweck sich jedenfalls erfüllt hat - denn oben rechts in der Ecke sieht man sogar, wie viele Menschen Santa live mitverfolgen. Abseits seiner Alibi-Flugobjektnummer steht in der Beschreibung "Merry Christmas" und bei dem Zielflughafen "XMS, Nordpol". Wie süß! Oder kitschig, je nachdem wie man es findet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden