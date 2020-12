Corona-Alarm: Rückt das Heer jetzt in Pflegeheime aus?

Immer mehr Tote in Pflegeheimen: Die FPÖ will das Heer jetzt zum Testen schicken.

In den letzten Wochen ist die Lage in den heimischen Pflegeheimen eskaliert – Stand Montag ist fast jeder Zweite der knapp 5.400 mit Corona Verstorbenen ein Pflegeheimbewohner.In Deutschland – auch dort explodieren Corona-Zahlen in Heimen – erwägt man den Einsatz der Bundeswehr.Vor allem die oppositionelle FDP will Soldaten zum schnelleren Durchtesten einsetzen. Und in Österreich? Auch hier gibt es Forderungen nach einem Einsatz des Heers in Pflegeheimen.