Lotto-Millionär meldet sich jetzt mit DIESER Forderung

9,7 Millionen Euro hat der Lotto-Kandidat vor sechs Tagen gewonnen. Jetzt outet sich die Person und setzt die millionenschwere Überweisung in Gang.

Sechs Tage lang hat es gedauert - aber jetzt: Der Lotto-Gewinner hat sich bei den Österreichischen Lotterien gemeldet. Bisher weiß man allerdings nicht, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt.

Geld erst in drei Wochen am Konto

Fakt ist, in drei Wochen bekommt der Millionengewinner das Geld auf sein Konto, weil dann die Einspruchsfrist endet.

Am Mittwoch vor einer Woche hat der Glückspilz einen analogen Lottoschein ausgefüllt, die Zahlen also händisch angekreuzt und nicht online eingetippt. Dabei leistete er sich drei Tipps für 1,50 Euro.

Diese Forderung hat er

Und nun gab der Gewinner am Telefon einen Wunsch an: Er will noch vor der Auszahlung den "Hochgewinner-Betreuer" treffen – darauf hat jeder ein Recht, der mehr als 80.000 Euro gewinnt.

Wann, wo und wie das Treffen stattfindet, ist streng geheim, noch weiß es keiner in der Lotto-Zentrale. Im Gespräch könnte es um praktische Tipps gehen, wie etwa, wohin man das Geld überweisen soll, ob man seinem Umfeld von dem Gewinn erzählt etc.