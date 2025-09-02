Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Huber-Blechinger Ralph, Moderator ORF Lotto-Show
© ORF / Günther Pichlkostner | Ralph Huber-Blechinger moderiert kommenden Sonntag die Lotto-Ziehung im ORF.

Nach 9,7 Mio. Gewinn

Lotto-Millionär meldet sich jetzt mit DIESER Forderung

02.09.25, 11:53
Teilen

9,7 Millionen Euro hat der Lotto-Kandidat vor sechs Tagen gewonnen. Jetzt outet sich die Person und setzt die millionenschwere Überweisung in Gang. 

Sechs Tage lang hat es gedauert - aber jetzt: Der Lotto-Gewinner hat sich bei den Österreichischen Lotterien gemeldet. Bisher weiß man allerdings nicht, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt.

Geld erst in drei Wochen am Konto

Fakt ist, in drei Wochen bekommt der Millionengewinner das Geld auf sein Konto, weil dann die Einspruchsfrist endet.

Am Mittwoch vor einer Woche hat der Glückspilz einen analogen Lottoschein ausgefüllt, die Zahlen also händisch angekreuzt und nicht online eingetippt. Dabei leistete er sich drei Tipps für 1,50 Euro.

Diese Forderung hat er

Und nun gab der Gewinner am Telefon einen Wunsch an: Er will noch vor der Auszahlung den "Hochgewinner-Betreuer" treffen – darauf hat jeder ein Recht, der mehr als 80.000 Euro gewinnt.

Wann, wo und wie das Treffen stattfindet, ist streng geheim, noch weiß es keiner in der Lotto-Zentrale. Im Gespräch könnte es um praktische Tipps gehen, wie etwa, wohin man das Geld überweisen soll, ob man seinem Umfeld von dem Gewinn erzählt etc.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden