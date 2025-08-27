Das ist über den Lotto-Glückspilz bekannt

Am Mittwochabend wurde der Siebenfach-Jackpot geknackt. Was über den Glückspilz bisher bekannt ist.

Der oder die Glückliche darf sich über 9,682 Millionen Euro freuen. Der Siebenfach-Jackpot wurde am Mittwochabend von einer einzelnen Person geknackt.

Lotto-Schein in Oberösterreich

Bisher bekannt ist, dass der Lotto-Schein in Oberösterreich aufgegeben wurde. Den Jackpot knackte er oder sie mit dem ersten von drei Tipps. Und: Die Zahlen wurden vom jetzigen Lotto-Millionär selbst ausgewählt.

Die Zahlen zum Glück

Die richtigen Zahlen waren:

Lotto: 10, 28, 29, 32, 33, 34 Zusatzzahl: 42

Alle Angaben sind ohne Gewähr

Kein Achter

Da der Jackpot geknackt wurde, ist auch klar, dass es keinen historischen Achtfach-Jackpot geben wird - es wäre der erste der Lotto-Geschichte gewesen. Siebenfach-Jackpots gab es bisher - mit dem heutigen - sieben Mal.

Ewige Bestenliste

Mit einem Gewinn von exakt 9.682.498,70 Euro ist dieser Solo-Sechser der fünfthöchste Gewinn in der ewigen Bestenliste von Lotto „6 aus 45“.