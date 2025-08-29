Lotto-Millionär aus OÖ hat sich noch nicht gemeldet - gerade auf Urlaub?

Die Wahrscheinlichkeit eines Haupttreffers bei Lotto "6 aus 45" liegt bei 1 : 8,1 Millionen.

OÖ. Nachdem zuletzt sieben Mal in Folge niemand die „sechs Richtigen“ bei Lotto „6 aus 45“ auf einem Tippschein hatte, wurde diese Woche der siebente Siebenfachjackpot geknackt. Der 9,7 Millionen schwere Lottotipp wurde im Großraum Linz abgegeben. Der Gewinner muss das ganze scheinbar noch verdauen oder könnte auch auf Urlaub sein - er hat sich seinen Gewinn zumindest noch nicht abgeholt.

"Er, sie oder es hat sich noch nicht gemeldet", heißt es aus der Lotto-Zentrale am Wiener Rennweg. Der einzige Hinweis auf den Gewinner: Der Schein wurde in einer Annahmestelle, das kann eine Trafik, ebenso wie eine Tankstelle sein im Großraum Linz abgegeben.

Die Österreichischen Lotterien haben keine Möglichkeit den Gewinner ausfindig zu machen, weil er den Lottoschein mit den drei Tipps anonym abgegeben hat. Hätte der Glückspilz im Internet oder per App mitgespielt, hätte er schon eine E-Mail bekommen. So muss der Gewinner, die Zahlen selbst vergleichen, und sich aktiv melden.