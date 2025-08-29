Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Es wird wieder Wohnraum in Linz geschaffen.

9,7 Mio. Euro

Lotto-Millionär aus OÖ hat sich noch nicht gemeldet - gerade auf Urlaub?

29.08.25, 14:40
Teilen

Die Wahrscheinlichkeit eines Haupttreffers bei Lotto "6 aus 45" liegt bei 1 : 8,1 Millionen. 

OÖ. Nachdem zuletzt sieben Mal in Folge niemand die „sechs Richtigen“ bei Lotto „6 aus 45“ auf einem Tippschein hatte, wurde diese Woche der siebente Siebenfachjackpot  geknackt. Der 9,7 Millionen schwere Lottotipp wurde im Großraum Linz abgegeben. Der Gewinner muss das ganze scheinbar noch verdauen oder könnte auch auf Urlaub sein - er hat sich seinen Gewinn zumindest noch nicht abgeholt.

"Er, sie oder es hat sich noch nicht gemeldet", heißt es aus der Lotto-Zentrale am Wiener Rennweg. Der einzige Hinweis auf den Gewinner: Der Schein wurde in einer Annahmestelle, das kann eine Trafik, ebenso wie eine Tankstelle sein im Großraum Linz abgegeben.

Lotto-Zahlen
© Lotterien

Die Österreichischen Lotterien haben keine Möglichkeit den Gewinner ausfindig zu machen, weil er den Lottoschein mit den drei Tipps anonym abgegeben hat. Hätte der Glückspilz im Internet oder per App mitgespielt, hätte er schon eine E-Mail bekommen. So muss der Gewinner, die Zahlen selbst vergleichen, und sich aktiv melden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden