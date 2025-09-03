Alles zu oe24VIP
USA im Lotto-Fieber: Milliardenjackpot wartet
Unglaubliche Summe

USA im Lotto-Fieber: Milliardenjackpot wartet

03.09.25, 23:48
Lottospieler in den USA fiebern am Mittwochabend (Ortszeit) einem milliardenschweren Jackpot entgegen. 

Schätzungsweise 1,4 Milliarden US-Dollar (1,2 Milliarden Euro) winken der Person, die den richtigen Schein hat. Bei der Ziehung muss der- oder diejenige dann sechs richtige Zahlen haben. Die Chancen dafür sind aber verschwindend gering, nach Angaben der Lotterie liegen sie für den Hauptpreis bei 1 zu 292,2 Millionen.

Der größte Jackpot in der US-Geschichte war im November 2022 in Kalifornien geknackt worden. Damals gab es 2,04 Milliarden Dollar zu gewinnen. "Powerball"-Gewinner können wählen, ob sie die volle Summe über 30 Jahre in Raten ausbezahlt bekommen oder eine Einmalzahlung abzüglich eines kräftigen Abschlags erhalten.

Gespielt wird montags, mittwochs und samstags. Die Teilnahme an der Lotterie "Powerball" ist in 45 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington, auf den Jungferninseln und in Puerto Rico möglich.

