Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Lotto-Zahlen
© Lotterien

Jackpot geknackt

7,8 Millionen Euro: Das ist über den Lotto-Glückspilz bekannt

02.10.25, 08:50
Teilen

Bei "Lotto 6 aus 45" wurde am Mittwoch der Sechsfachjackpot geknackt. 

Der Mega-Jackpot in Höhe von 7,8 Millionen Euro wurde bei der Ziehung am Mittwoch (1. Oktober 2025) geknackt. Ein Spielteilnehmer hatte die richtigen Zahlen auf seiner Quittung und darf sich über den Millionengewinn freuen.

Wie die Lotterien am Donnerstag mitteilten, kommt der Glückspilz aus dem Burgenland und machte mit einem Quicktipp den Mega-Gewinn.

Die Zahlen der Lotto-Ziehung vom 1. Oktober 2025*

  • Lotto: 6, 7, 19, 20, 31, 33 ZZ: 24
  • LottoPlus: 2, 7, 11, 24, 30, 42
  • Joker: 880765

*Alle Angaben sind ohne Gewähr

Der bisher höchste Lottogewinn des Landes lag im November 2018 bei 14,9 Millionen Euro, die damals ein Österreicher gewann.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden