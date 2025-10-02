7,8 Millionen Euro: Das ist über den Lotto-Glückspilz bekannt

Bei "Lotto 6 aus 45" wurde am Mittwoch der Sechsfachjackpot geknackt.

Der Mega-Jackpot in Höhe von 7,8 Millionen Euro wurde bei der Ziehung am Mittwoch (1. Oktober 2025) geknackt. Ein Spielteilnehmer hatte die richtigen Zahlen auf seiner Quittung und darf sich über den Millionengewinn freuen.

Wie die Lotterien am Donnerstag mitteilten, kommt der Glückspilz aus dem Burgenland und machte mit einem Quicktipp den Mega-Gewinn.

Die Zahlen der Lotto-Ziehung vom 1. Oktober 2025*

Lotto: 6, 7, 19, 20, 31, 33 ZZ: 24

LottoPlus: 2, 7, 11, 24, 30, 42

Joker: 880765

*Alle Angaben sind ohne Gewähr



Der bisher höchste Lottogewinn des Landes lag im November 2018 bei 14,9 Millionen Euro, die damals ein Österreicher gewann.