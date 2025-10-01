Mega-Jackpot wurde geknackt! Lotto-Glückspilz bekommt 8 Millionen Euro

Nichts wurde es aus dem dritten Siebenfach-Jackpot des Jahres: Bei "Lotto 6 aus 45" wurde der 7,8-Millionen-Euro-Topf geknackt.
Der Mega-Jackpot in Höhe von 7,8 Millionen Euro wurde bei der Ziehung am Mittwoch (1. Oktober 2025) geknackt. Thomas May hat um 18.47 Uhr für einen glücklichen Spieler die sechs richtigen Gewinnzahlen ziehen lassen.
- Peinliche ORF-Panne: Moderator muss von Zettel ablesen
- Nach Lotto-Beben: Seite der Lotterien war kurzzeitig down
- Sensations-Coup: Mit DIESEM Trick knackte ein Mann 14 Mal den Lotto-Jackpot
Das ganze Land war im Lottofieber und nun ist klar, dass es nicht zum dritten Siebenfach-Jackpot des Jahres kommen wird.
Die Zahlen der Lotto-Ziehung vom 1. Oktober 2025*
- Lotto: 6, 7, 19, 20, 31, 33 ZZ: 24
- LottoPlus: 2, 7, 11, 24, 30, 42
- Joker: 880765
*Alle Angaben sind ohne Gewähr
Der bisher höchste Lottogewinn des Landes lag im November 2018 bei 14,9 Millionen Euro, die damals ein Österreicher gewann.