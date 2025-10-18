Wiener Wrestling-Szene startet ins heiße Jahresfinale

Die Wiener Wrestling-Szene startet in ein heißes Jahresfinale! Gleich drei Top-Event warten auf die Catch-Fans.

Nach dem Skandal um den EWA-World-Title im Sommer, darf man gespannt sein, wie sich Michael Kovac aus dem Schlamassel herauswinden will. Beim Prater Catchen erkannte Kovac als EWA-Boss dem verletzten "Bambikiller" Chris Raaber den Gürtel ab, krönte sich selbst zum Champion. Der Steirer kam mit Anwalt Werner Tomanek und verkündete einen Rückkampf um die Schwergewichtsmeisterschaft.

Der Bambikiller ist wieder fit und kann antreten - die Uhr für Kovac läuft schon langsam ab. Seinen vielleicht letzten Kampf an der Spitze der EWA könnte Kovac schon am 25. Oktober im Haus der Begegnung in Floridsdorf bestreiten. Für das EWA-Event im 21. Bezirk sind zahlreiche nationale und internationale Profis angekündigt. Gerüchten zufolge könnte auch der Bambikiller auftauchen und für Chaos sorgen.

Video zum Thema: Wrestling-Star James Storm auf Wien-Besuch

Das Abschluss-Highlight des Catch-Jahres 2025 bildet das Weihnachtscatchen im Prater am 12. und 13. Dezember. Dann spätestens will Chris Raaber seinen Weltmeister-Gürtel zurück.

US-Star James Storm will Gold

Aber auch ein anderer Hochkaräter ist auf Gold aus: Cowboy James Storm kommt nach seinem fulminanten Wien-Debüt in der Lugner City im März zurück nach Österreich und schickte schon jetzt eine Ansage: "Ich will Champion werden!"

Wir dürfen gespannt sein, wen der ehemalige TNA-Superstar herausfordern wird. Tickets für Floridsdorf und das Prater Weihnachtscatchen gibt's auf www.wrestlingtickets.at.