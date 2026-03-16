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© getty

Hotel in Salzburg

Schock für Veronica Ferres: "Ein Fremder wollte in mein Hotelzimmer eindringen"

16.03.26, 09:19
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Eigentlich jagt sie im Fernsehen Mörder, doch in Salzburg erlebte Veronica Ferres nun ihren ganz persönlichen Albtraum. In einem Hotelzimmer kam es nachts zu einem Vorfall, der die Schauspielerin in Todesangst versetzte. Nur ihre Hündin Luna verhinderte Schlimmeres. 

Veronica Ferres ist als toughe Ermittlerin bekannt, doch nun spricht sie über echte Panik. Fernab der Kamera wurde sie nachts in Salzburg von einem Mann in ihrem Hotelzimmer überrascht. "Ich hatte Angst", gesteht die 60-Jährige im Gespräch mit der deutschen "Bild"-Zeitung. Der Vorfall ereignete sich in einer Nacht, als sie allein in ihrem Zimmer in Salzburg lag. Plötzlich rüttelte jemand massiv an der Türklinke. "Nachts wollte ein fremder Mann in mein Zimmer. Er rüttelte an der Klinke, ich hatte zum Glück die Tür abgeschlossen. Ich lag im Bett und konnte mich vor Angst kaum rühren", erinnert sich Ferres. Für Sekunden herrschte im Raum pure Panik.

Hündin als Lebensretterin

Veronica Ferres
© Getty Images
 

In diesem kritischen Moment war es ihre Maltipoo-Hündin Luna, die sofort reagierte. "Meine Luna ist immer bei mir. Sie schlug Alarm, fing an zu bellen." Erst nach einigen Minuten kam Hilfe. "Der Rezeptionist informierte mich darüber, dass sich ein Betrunkener in der Zimmertür geirrt hatte." Solche Momente brennen sich laut der Schauspielerin nachhaltig ein.

Rückkehr zum Alpentod

Vielleicht spielt Veronica Ferres ihre Rollen auch deshalb so intensiv. Jetzt ermittelt sie wieder in ihrer Krimireihe – zwischen ewigem Eis, Dorfintrigen und menschlichen Abgründen. Die neuen Filme führen sie erneut in die Welt von "Alpentod", wo sie als eine der bekanntesten Schauspielerinnen wieder einmal vollen Einsatz zeigt und sich den düsteren Seiten des Lebens stellt.

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