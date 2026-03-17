Mysteriöse Lichter: Wirbel um UFO-Sichtung über New York

Drei mysteriöse, leuchtende Punkte über New York lösen derzeit eine Welle von Verschwörungstheorien aus. Ein Anwohner aus dem Stadtteil Queens filmte das Spektakel am nächtlichen Himmel.

Am Sonntag beobachtete Charlie Correa in Corona, Queens, die seltsamen Erscheinungen. Zuerst hielt er das Licht für eine Sternschnuppe, doch dann gesellten sich zwei weitere Punkte dazu. In einem 18-sekündigen Clip ist zu sehen, wie die Lichtpunkte in einer unregelmäßigen, fast dreieckigen Formation über den Himmel ziehen und sich scheinbar gegenseitig jagen.

Correa, der selbst eine Drohne besitzt, schloss herkömmliche Freizeitgeräte aus, da seine eigene Drohne entweder grün oder rot blinkt oder beim Filmen gar kein Licht zeigt. "Regierungsdrohnen? UFOs", fragte er unter seinem Video. Die Lichter bewegten sich in einer eigenartigen Einigkeit, was die Spekulationen im Netz sofort befeuerte. Auch ein Bezug zu Österreich lässt sich bei solchen globalen Phänomenen oft ziehen, da UAP-Sichtungen (Unidentified Aerial Phenomena) auch hierzulande regelmäßig die Gemüter bewegen.

Reaktion der US-Luftfahrtbehörde FAA

Die US-Luftfahrtbehörde FAA erklärte dazu, dass sie Sichtungen von unidentifizierten Luftphänomenen dokumentiert, sobald Piloten diese an eine Flugsicherung melden. Wenn unterstützende Informationen wie Radardaten den Bericht bestätigen, teilt die FAA diese mit der UAP Task Force. Zum konkreten Video auf Reddit wollten sich die Behörden jedoch nicht direkt äußern. Verschiedene US-Regierungsstellen arbeiten bei diesem Thema zusammen, wobei das All-Domain Anomaly Resolution Office als zentrale Stelle für Berichte dient, die die nationale Sicherheit betreffen könnten.

Vögel oder spielende Sterne

Online-Ermittler rätseln unterdessen weiter über die Herkunft der glänzenden Punkte. Einige vermuten Vögel, deren Gefieder das Licht vom Boden reflektiert. Andere tippten auf den starken Flugverkehr in der Nähe des La Guardia Flughafens. Correa widersprach dem jedoch: Da er nur etwa eine Meile vom Flughafen entfernt wohne, wäre es seltsam, wenn es dazu keinen Funkspruch oder ähnliches gegeben hätte.