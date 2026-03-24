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© CAVALLUNA

Magische Ostermomente: "CAVALLUNA - Tor zur Anderswelt" verzaubert die ganze Familie

24.03.26, 09:37
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Ostern steht vor der Tür - die Zeit für gemeinsame Erlebnisse mit Familie und Freunden. Wer in diesem Jahr statt Schokolade und bunten Eiern ein ganz besonderes Geschenk ins Osternest legen möchte, hat mit der spektakulären Show "CAVALLUNA - Tor zur Anderswelt" die einzigartige Möglichkeit dazu. Die beliebte Pferdeshow entführt die Zuschauer in eine faszinierende Welt voller Magie, Emotionen und beeindruckender Reitkunst - ein Erlebnis, das Jung und Alt gleichermaßen in seinen Bann zieht.

"CAVALLUNA - Tor zur Anderswelt" erzählt die Geschichte der jungen Seherin Meerin, die sich auf eine abenteuerliche Reise zwischen zwei Welten begibt. Auf der Suche nach ihrem wahren Schicksal begegnet sie geheimnisvollen Wesen, mutigen Gefährten und dunklen Mächten. Dargestellt wird ihre außergewöhnliche Reise von 56 prachtvollen Pferden und internationalen Reitstars, die mit beeindruckenden Choreografien, spektakulären Shownummern und gefühlvollen Momenten eine magische Atmosphäre erschaffen. Ein hochtalentiertes Tanzensemble, eindrucksvolle Lichteffekte, aufwendige Kostüme und epische Musik runden das Gesamtkunstwerk gelungen ab.

In der emotionalen Story stehen die besondere Beziehung zwischen Mensch und Pferd sowie Vertrauen, Mut und Zuversicht im Mittelpunkt - Werte, die gerade zu Ostern eine besondere Bedeutung haben. Ein Besuch bei "Tor zur Anderswelt" bietet die Gelegenheit für wertvolle Familienzeit und bleibende Erinnerungen. Wer noch auf der Suche nach einem einzigartigen Geschenk ist, trifft mit der außergewöhnlichen Inszenierung garantiert ins Schwarze.

Die fast 25-jährige Erfolgsgeschichte des einzigartigen Formats spricht für sich. Die aktuelle Tournee gastiert noch bis Ende Juni 2026 in zahlreichen Städten in Deutschland und Europa und wird voraussichtlich knapp ein halbe Million Zuschauer erreichen. Pferdefreunde kommen in der kunstvollen Show ebenso auf ihre Kosten wie Nicht-Reiter. Weiterführende Informationen und Impressionen sind auf der Webseite unter https://www.cavalluna.com/tor-zur-anderswelt oder im digitalen Presseportal unter https://www.cavalluna.com/presseportal/tor-zur-anderswelt verfügbar.

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