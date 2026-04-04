Tödlicher Stadion-Einsturz vor Derby – Dutzende Fans verletzt

Kurz vor einem brisanten Fußball-Derby in Peru kommt es zu einer Katastrophe: Bei einer Feier von Fans stürzt ein Teil einer Stadion-Konstruktion ein. Für einen Menschen kommt jede Hilfe zu spät, zahlreiche weitere wurden verletzt.

In der peruanischen Hauptstadt Lima ist es am Freitagabend (Ortszeit) zu einem folgenschweren Zwischenfall gekommen. Mindestens eine Person verlor dabei ihr Leben, 47 weitere wurden verletzt. Drei der Opfer befinden sich laut Gesundheitsminister Juan Carlos Velasco in einem kritischen Zustand. Insgesamt mussten 39 Menschen medizinisch versorgt und in Krankenhäuser gebracht werden.

Unklarheit nach dem Einsturz

Zunächst herrschte Verwirrung über die genaue Ursache des Unglücks. Die Feuerwehr widersprach ersten Berichten über den Einsturz einer Tribünenmauer und erklärte, die Südtribüne sei äußerlich stabil. Erst später wurde bestätigt, dass doch eine bauliche Struktur nachgegeben hatte.

Berichten zufolge hatten sich zahlreiche Anhänger von Alianza Lima im Stadion versammelt, um ihre Mannschaft vor dem Spiel gegen Club Universitario einzustimmen.

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Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Warum es zu dem Einsturz kam, ist derzeit noch Gegenstand von Untersuchungen. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, sowohl die Todesumstände als auch mögliche Verantwortlichkeiten genau zu prüfen. Dazu werden unter anderem Videoaufnahmen gesichtet und Zeugen befragt.

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Derby trotz Tragödie geplant

Trotz des tragischen Vorfalls soll das mit Spannung erwartete Derby zwischen Alianza Lima und Club Universitario de Deportes wie vorgesehen stattfinden. Der peruanische Fußballverband plant derzeit keine Absage der Partie.