Hannah Montana: Das Kult-Strandhaus aus der Serie ist jetzt auf Airbnb buchbar

Zum 20. Jubiläum der Disney-Serie „Hannah Montana“ wartet eine ganz besondere Überraschung auf Fans: Das ikonische Strandhaus in Malibu öffnet seine Pforten für Übernachtungsgäste. Und das Beste: Der Aufenthalt kostet nichts!

Es ist die Sensation für eine ganze Generation: Wer hat nicht davon geträumt, einmal durch den riesigen, drehbaren Kleiderschrank von Hannah Montana zu stöbern? Airbnb macht diesen Traum jetzt wahr. Zum 20. Geburtstag der Serie wird das Haus in Malibu zum Miet-Objekt. Es ist der Ort, an dem Miley Stewart ihr Doppelleben als Popstar versteckte – und jetzt können Fans erstmals in der berühmten Villa direkt an der kalifornischen Küste residieren.

© Airbnb

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Das Beste aus beiden Welten erleben

Die Gäste erwartet ein authentisches Erlebnis, das den Lifestyle der Serie widerspiegelt. Ein besonderes Highlight ist der Zugang zum originalgetreuen Kleiderschrank, der mit glitzernden Bühnenoutfits, Pailletten-Tops und auffälligen Accessoires aus Hannah Montanas Welt gefüllt ist. Neben dem modischen Aspekt steht die Entspannung am Pazifik im Vordergrund: Der Garten bietet einen direkten Zugang zum Strand von Malibu. Es ist die ultimative Zeitreise in die 2000er Jahre, verpackt in purem kalifornischen Luxus.

© Airbnb

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Gratis-Übernachtung für Schnellentschlossene

Insgesamt werden zehn Aufenthalte für jeweils eine Nacht (bis zu vier Personen) im Zeitraum vom 6. bis 16. April angeboten. Die Übernachtungen selbst sind kostenlos, lediglich die Anreise nach Kalifornien müssen die Fans aus eigener Tasche bezahlen. Die Buchungsanfragen starten am 26. März um genau 15:00 Uhr österreichischer Zeit.

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Doch Vorsicht: Man muss blitzschnell sein! Da die Übernachtung gratis ist, wird mit einem weltweiten Ansturm auf die Website gerechnet. Wer dieses „Once-in-a-Lifetime“-Erlebnis will, braucht starke Nerven und eine schnelle Internetverbindung.