Wal "Timmy" kämpft in der Bucht um sein Leben

Der vor der norddeutschen Stadt Wismar gestrandete Buckelwal lebt noch.

Der Zustand des Tieres habe sich in der Nacht nicht verändert, teilte ein Sprecher des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern Samstagfrüh mit. Demnach kam es in der Nacht zu "keinen besonderen Vorkommnissen".

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Der geschwächte Wal liegt weiterhin vor der Insel Poel im flachen Wasser. Aktuellen Erkenntnissen zufolge atmet er noch. Am Mittwoch waren jegliche Rettungsversuche des Wals eingestellt worden.

Fachleute und Meeresschützer

Nach Angaben der Fachleute und Meeresschützer vor Ort wird das Tier wohl in der Bucht sterben. Wie lange es noch überleben wird, lässt sich nach Einschätzung der Experten nicht vorhersagen. Seit Freitag benetzen Einsatzkräfte der Feuerwehr die verletzte Haut des Tieres regelmäßig mit Wasser, um die Schmerzen zu lindern.