Draisaitl glänzt mit Hattrick und Zaubertor

Der deutsche Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat am Mittwoch beim 4:2 der Edmonton Oilers gegen die Ottawa Senators drei Tore erzielt und für seinen zweiten Treffer große Anerkennung bekommen. "Ein Schuss, den nur wenige Leute auf der Welt hinbekommen: er ist einer davon", sagte NHL-Topscorer und Teamkollege Connor McDavid über das Tor, bei dem Draisaitl den Puck aus extrem spitzem Winkel und mit den Schlittschuhen deutlich hinter der Linie ins Netz zimmerte.

"Ich habe mich in eine Position gebracht, aus der ich den Torhüter vielleicht etwas überraschend und den Schuss schnell abfeuern kann, um eine Chance zu haben", sagte Draisaitl. Beim übertragenden Sender NBCSN konnten die Kommentatoren den Schuss und das Tor am Mittwoch auch nach mehreren Wiederholungen kaum glauben. "Die meisten würden diesen Schuss gar nicht erst probieren", sagte Oilers-Trainer Dave Tippett. Es war Edmontons achter Sieg im achten Saison-Duell mit den Senators und Draisaitls insgesamt fünfter NHL-Hattrick.

Draisaitl from the fucking deep end of the rockstar zone pic.twitter.com/uXV5hsKBpE