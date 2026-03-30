Die Top-Gagen im ORF: Von Pius Strobl bis Armin Wolf

Am 31. März muss der ORF seinen Transparenzbericht 2025/26 veröffentlichen. oe24 kennt die Liste der ORF-Top-Gehälter vorab.

Die klare Nummer eins in der ORF-Transparenzliste – der ORF muss per Transparenzgesetz Jahresbruttogehälter über 170.000 Euro brutto im Jahr veröffentlichen – ist ORF-Manager Pius Strobl.

Er erhielt 2025 rund 451.700 wie im Jahr zuvor – inklusive Bonus-Zahlungen – und liegt damit vor dem mittlerweile zurückgetretenen ORF-General Roland Weißmann.

Roland Weißmann & Pius Strobl © Karl Schöndorfer

Weißmann-Gegenspieler verdiente am meisten

Dieser – die Gehälter der ORF-Direktoren sind seit 2022 eingefroren – bezog 2025 427.500. Dass Strobl der Spitzenverdiener ist, wird die Debatte um seine Zusatz-Pension – der ORF hat Rückstellungen von 2,4 Millionen Euro gemacht – neu entflammen. Wie berichtet, hat zunächst Weißmann – die Pension von Strobl wurde nach Weißmanns unfreiwilligen Rücktritt publik – den Vertrag nicht einhalten wollen und nun auch Thurnher offenbar nicht. Fällig würde die Pension ab 1. Jänner 2027 – dem offiziellen Pensionsantritt von Strobl.

Die frühere Nummer eins unter den Spitzenverdienern – Ö3-Legende Robert Kratky mit 472.702 Euro verließ den ORF mittlerweile.

ORF3-Geschäftsführer mit höherem Gehalt als ORF-Chefin

Damit liegt nun ORF-3-Programm-Geschäftsführer Peter Schöber mit mindestens 301.319 Euro mittlerweile auf Platz 3 im ORF-Spitzengehälter-Ranking und damit noch vor der kaufmännischen Direktorin des ORF Eva Schindlauer, die bei 280.000 lag, gefolgt von der Finanzchefin von ORF3, Kathrin Zierhut mit 276.430. Erst danach kommt die derzeitige ORF-Generaldirektorin (bislang Radiodirektorin) Ingrid Thurnher (270.000 Euro Brutto Jahresgehalt) sowie Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz und Technik-Direktor Harald Kräutner (je 270.000).

© APA/HELMUT FOHRINGER

So viel verdient Armin Wolf im ORF

Gleich danach – er ist damit der best bezahlteste ORF-Journalist – liegt ZiB2-Anchor und Vize-Chefredakteur Armin Wolf, der im Jahr davor bereits 266.855 Euro Jahresgehalt hatte.

© ORF

Best bezahlteste ORF-Landesdirektorin ist Salzburgs ORF-Chefin Waltraud Langer mit 258.772 Euro. Knapp vor ihr ORF-Kommunikationschef Martin Biedermann mit 259.420 im Jahr zuvor.