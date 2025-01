Multi-Millionär: SO reich ist "Harry Potter" heute

Während viele in seinem Alter noch über die Rente nachdenken, hat Daniel Radcliffe (35) längst ausgesorgt. Als Harry Potter wurde er mit elf Jahren über Nacht zum Star, doch heute sorgt weniger der Zauberstab als vielmehr sein geschickter Umgang mit Geld für Schlagzeilen.

Seine erste große Gage erhielt Radcliffe 2001 für "Harry Potter und der Stein der Weisen“: 800.000 Pfund, damals knapp 1,3 Millionen Euro. Doch anstatt das Geld zu verpulvern, gründeten seine Eltern, Alan Radcliffe und Marcia Gresham, die Firma Gilmore Jacobs, um das Vermögen ihres Sohnes zu verwalten. Ein smarter Schritt, der sich ausgezahlt hat: Laut der Bilanz von März 2024 besitzt Daniel Radcliffe inzwischen ein Vermögen von beeindruckenden 116 Millionen Euro – und das, obwohl er mit seinen acht "Harry Potter“-Filmen insgesamt „nur“ etwa 90 Millionen Euro verdient haben soll.

© ORF/Telemünchen

Wie ist das möglich? Durch kluge Investitionen und stetige Renditen. Gilmore Jacobs generiert monatlich rund eine halbe Million Euro Gewinn. Während der große Hype um die „Harry Potter“-Filme seit 2011 abgeklungen ist, hat Radcliffe sein Vermögen kontinuierlich gesteigert – eine Vermehrung um fast 30 Prozent. Die magische Formel: strategisches Finanzmanagement.

Erfolgreich abseits des Zauberstabs

Trotz seines finanziellen Polsters denkt Radcliffe nicht an Ruhestand. Der 35-Jährige hat sich bewusst von seinem Potter-Image gelöst und brilliert in Theaterproduktionen und Independent-Filmen. Kritiker loben seine Wandlungsfähigkeit in Rollen wie dem exzentrischen Dichter Allen Ginsberg in "Kill Your Darlings“ oder dem skurrilen Abenteuerfilm "Swiss Army Man“, wo er eine furzende Leiche spielt. 2022 feierte er mit "Weird: The Al Yankovic Story“ einen weiteren Erfolg und wurde für seine Darstellung des Kult-Musikers sogar für einen Emmy nominiert.

© Getty Images

Auch privat könnte es für Radcliffe nicht besser laufen. Mit seiner Langzeitpartnerin, Schauspielerin Erin Darke, wurde er im April 2023 zum ersten Mal Vater. Den Namen ihres Sohnes halten die beiden geheim, doch eines ist sicher: Dank des beachtlichen Vermögens seines Vaters wird der Kleine in finanzieller Sicherheit aufwachsen. Daniel Radcliffe zeigt, dass Kinderstars nicht zwingend in Vergessenheit geraten oder ihre Karrieren in Chaos enden müssen. Mit Talent, harter Arbeit und einer Prise Magie – oder besser gesagt: finanziellem Geschick – hat er sich eine zweite Karriere und eine glänzende Zukunft aufgebaut. Ein echter "Finanz-Zauberer“!