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40 Jahre tww: großer Sause mit "Die Show in Guntersdorf"
© TWW

Große Feier

40 Jahre tww: großer Sause mit "Die Show in Guntersdorf"

15.05.26, 16:34
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Anlässlich von "40 Jahre tww" spielt's am 16, 17. und 18. Mai "Die Show in Guntersdorf".

Nach der Tanzparty mit den Untouchables am Freitag geht's am Samstag ab 18:00 Uhr weiter: Eröffnung der Ausstellung von Irena Ráček – Wegbegleiterin und Mitgründerin des tww von Anfang an. Anstoßen, Schmankerl vom Buffet der Familie Schuh – und dann Vollgas!

40 Jahre tww: großer Sause mit
© TWW

Ab 19:30 Uhr Schlag auf Schlag: Die Hausband „Tres Bois" spielt auf, Bürgermeister, Obfrau und künstlerische Leiterin sprechen, Kabarettisten schicken Videobotschaften, ein Kinderchor trällert „Schubidubidu", Hits aus alten Produktionen werden gefeiert – und die tww-Ballade darf natürlich nicht fehlen. Dazu Anekdoten, Quiz und bewegende Erinnerungen an verstorbene Mitstreiterinnen. Die Feierlaune? Die bleibt die ganze Nacht am Köcheln!

40 Jahre tww: großer Sause mit
© TWW

Sonntag ab 18:00: Das Programm nochmal – weil's so schön war! Vorher noch Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Guntersdorf ab 10.30 Uhr und das Theaterstück „Weltuntergang" ab 11.30 Uhr.Kurzum: 40 Jahre tww: Ein Wochenende, das man sich nicht entgehen lassen sollte!

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