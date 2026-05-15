40 Jahre tww: großer Sause mit "Die Show in Guntersdorf"

Anlässlich von "40 Jahre tww" spielt's am 16, 17. und 18. Mai "Die Show in Guntersdorf".

Nach der Tanzparty mit den Untouchables am Freitag geht's am Samstag ab 18:00 Uhr weiter: Eröffnung der Ausstellung von Irena Ráček – Wegbegleiterin und Mitgründerin des tww von Anfang an. Anstoßen, Schmankerl vom Buffet der Familie Schuh – und dann Vollgas!

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Ab 19:30 Uhr Schlag auf Schlag: Die Hausband „Tres Bois" spielt auf, Bürgermeister, Obfrau und künstlerische Leiterin sprechen, Kabarettisten schicken Videobotschaften, ein Kinderchor trällert „Schubidubidu", Hits aus alten Produktionen werden gefeiert – und die tww-Ballade darf natürlich nicht fehlen. Dazu Anekdoten, Quiz und bewegende Erinnerungen an verstorbene Mitstreiterinnen. Die Feierlaune? Die bleibt die ganze Nacht am Köcheln!

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Sonntag ab 18:00: Das Programm nochmal – weil's so schön war! Vorher noch Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Guntersdorf ab 10.30 Uhr und das Theaterstück „Weltuntergang" ab 11.30 Uhr.Kurzum: 40 Jahre tww: Ein Wochenende, das man sich nicht entgehen lassen sollte!