Naomi Campbell in Wien: Die Sonderwünsche des Supermodels

glanzvoller Besuch in der Wiener City: Supermodel-Ikone Naomi Campbell beehrt heute die Gtrix Club Night im O Klub.

Die Bundeshauptstadt hat heute internationalen Star-Beusch: Mit Naomi Campbell kommt eine der letzten echten Ikonen der Modewelt in die Wiener Innenstadt. Katarina Kaltenegger ist es gelungen, das britische Supermodel für die „Gtrix Club Night“ im O Klub zu verpflichten.

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Die Ankunft der „Black Venus“ war bereits für den heutigen Vormittag avisiert. Dem Vernehmen nach soll die Wahl ihrer Residenz auf das geschichtsträchtige Hotel Sacher gefallen sein, wenngleich eine offizielle Bestätigung aus dem Traditionshaus hinter der Oper naturgemäß ausbleibt. Diskretion ist in diesen Kreisen das oberste Gebot, auch wenn die Präsenz eines Weltstars diesen Kalibers kaum verborgen bleiben dürfte.

Besonderes Augenmerk gilt im Vorfeld stets den sogenannten „Ridern“, jenen speziellen Anforderungen, die Weltstars für ihr Wohlbefinden an den Veranstalter richten. Doch wer hier ausschweifende Exzentrik vermutete, wird eines Besseren belehrt. Insiderberichten zufolge fielen die Wünsche der 55-Jährigen bemerkenswert distinguiert und beinahe bescheiden aus: Weiße Orchideen und dunkle Schokolade sollen bereitgestellt werden, um der Stilikone den Aufenthalt in Wien zu versüßen.

Party mit dem Supermodel

Das Hauptereignis des Abends findet jedoch fernab der floralen Dekoration in der Booth des O Klubs statt. Zwischen 1 Uhr und 2 Uhr nachts wird der Megastar höchstselbst die Regie über die Turntables übernehmen. Für die Wiener Nachtschwärmer, die das nötige Durchhaltevermögen beweisen, bietet sich damit die rare Gelegenheit, eine lebende Legende in unmittelbarer Nähe und in einer für sie eher ungewöhnlichen Rolle zu erleben. Es ist ein Hauch von internationalem Jetset, der in dieser Nacht durch die Wiener Ringstraßengalerien wehen wird.