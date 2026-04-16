Naomi Campbell: DIESE Mega-Gage bekommt sie als DJ in Wien

Gerade einmal 24 Stunden lang weilt das britische Supermodel in der Wiener City und lässt sich dafür fürstlich bezahlen.

Seit Donnerstag Vormittag weilt Supermodel Naomi Campbell in Wien. Eingeflogen ist Campbell standesgemäß mit Privatjet und residiert im vornehmen Hotel Sacher. In der Nacht wird Campbell dann bei der "gtrix Club Night" im Wiener O-Klub ist Österreich-Debüt als DJ geben. Von 1 bis 2 Uhr wird die "Black Venus" hinter den Turntables stehen und für Stimmung im bereits längst ausreservierten Club vor der Wiener Staatsoper sorgen.

© Getty Images

160.000 Euro für eine Stunde

Campbells Gage für eine Stunde "Arbeit" kann sich sehen lassen. Insidern zufolge bekommt das Supermodel 160.000 Euro für ihren Auftritt - plus Privatjet, Übernachtung und - ihre zugegen bescheidenen - Sonderwünsche wie Weiße Orchideen und dunkle Schokolade. Möglich gemacht hat dies ein heimisches Unternehmer-Paar, das im Rahmen des Events ihre "Fitness-Wear for everywhere" bewerben will.

© o-Klub

© Getty Images

160.000 Euro für rund 24 Stunden in Wien - wer Naomi will, muss somit tief in die Tasche greifen. Dagegen sind jene DJs, die das Vorprogramm für Campbell bestreiten mit Sicherheit wahre Schnäppchen. Abgesehen davon dürfte es eine weitere legendäre Partynacht in der Wiener City werden, über die noch lange geredet wird.