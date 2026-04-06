Trump droht Iran während Verhandlungen: "Einigen sie sich nicht, jage ich alles in die Luft"

Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran wird trotz scharfer Drohungen hinter den Kulissen verhandelt. Pakistan hat einen Rahmenplan vorgelegt, um die Straße von Hormus bereits am Montag zu öffnen.

Die Uhr tickt, während das Ultimatum von US-Präsident Donald Trump unaufhaltsam näher rückt. Dennoch gibt es laut Medienberichten intensive Gespräche über eine mögliche Waffenruhe.

Das Hauptvermittlerland Pakistan hat am Morgen einen Plan präsentiert, der eine Öffnung der wichtigen Meerenge am Montag vorsieht. Zudem beinhaltet der Entwurf einen konkreten Zeitplan für ein Ende des Krieges.

Zweistufiger Plan für den Frieden

Der pakistanische Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, hat den Rahmenplan offenbar über Nacht mit US-Vizepräsident JD Vance und dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi abgestimmt. Das Konzept sieht zwei Phasen vor: Eine sofortige Waffenruhe soll den Weg für ein späteres, umfassendes Abkommen ebnen. Insider betonen dabei den Zeitdruck: „Alle Punkte müssen heute vereinbart werden.“

Teheran gibt sich bisher hart

Obwohl der Iran den Erhalt des Plans bestätigt hat, zeigt sich das Regime in Teheran wenig kompromissbereit. Ein Vertreter erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, man sei weder zur Öffnung der Straße von Hormus noch zu einer vorübergehenden Waffenruhe bereit. Der Iran lasse sich nicht unter Druck setzen und reagiere nicht auf Ultimaten. Man zweifle zudem an der US-Bereitschaft für einen dauerhaften Frieden.

Trumps Drohung mit der „Hölle“

Während die Diplomaten verhandeln, verschärft Donald Trump öffentlich den Ton. Sollte die Straße von Hormus geschlossen bleiben, drohen Angriffe auf Brücken und Kraftwerke. Auf seiner Plattform „Truth Social“ schrieb Trump am Sonntag: „Öffnet die verdammte Straße, ihr verrückten Mistkerle, oder ihr werdet in der Hölle landen.“ Weiter kündigte er an: „Aber wenn sie sich nicht einigen, werde ich dort drüben alles in die Luft jagen.“